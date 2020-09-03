МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории
МИД России прокомментировал итоги парламентских выборов в Черногории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В министерстве с сожалением отметили, что в настоящее время оживились «спекуляции насчет «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России». Ведомство подчеркнуло, что не исключены провокации.
«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах», — говорится в сообщении.
МИД выразил надежду, что парламентская кампания завершится в мирной обстановке.
Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа. Объединившись, оппозиционные силы победили, впервые за 30 лет опередив правящую партию.
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