МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории

МИД России прокомментировал итоги парламентских выборов в Черногории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве с сожалением отметили, что в настоящее время оживились «спекуляции насчет «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России». Ведомство подчеркнуло, что не исключены провокации.

«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах», — говорится в сообщении.

МИД выразил надежду, что парламентская кампания завершится в мирной обстановке.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа. Объединившись, оппозиционные силы победили, впервые за 30 лет опередив правящую партию.

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