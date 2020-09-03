Помпео заявил, что амнистия не решает проблему политического кризиса в Венесуэле
Амнистия, объявленная Каракасом для части политических заключенных, не решит проблему политического кризиса в стране без проведения честных выборов, передает ТАСС слова госсекретаря США Майка Помпео.
«В Венесуэле нет условий для свободных и справедливых выборов, и освобождение ряда политических заключенных не меняет этого», — сказал Помпео.
Помпео отметил, что в результате амнистии были освобождены примерно треть политических заключенных, однако большинство из них до сих пор пребывают в заключении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал 110 граждан, более 20 из которых являются избранными оппозиционными депутатами 31 августа.
Ранее Национальное учредительное собрание, созданное Мадуро в 2017 году, отозвало у ряда представителей оппозиции в действующем парламенте депутатскую неприкосновенность.
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