Лукашенко предостерег Россию от вероятных «пакостей» западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит для России «пакости» в преддверии региональных выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что западные государства еще успеют что-то придумать.

«То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость», — произнес белорусский лидер в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Лукашенко убежден, что Запад не даст «спокойной жизни» Белоруссии и России, поэтому нужно готовиться защищать свою независимость.

В сентябре в России пройдут выборы различных уровней: избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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