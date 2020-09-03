Лукашенко заявил о доказательствах фальсификации слов Меркель о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговор Варшавы с Берлином, который подтверждает, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об Алексее Навальном фальсифицировано. Об этом пишет агентство БелТА.

«Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка... И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация», — сказал Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Президент добавил, что в ближайшее время Белоруссия передаст запись ФСБ.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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