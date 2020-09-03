Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии извне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна столкнулась с «агрессией извне». Об этом пишет госагентство БелТА.

«Беларусь оказалась один на один с агрессией извне», — сказал Лукашенко.

В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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