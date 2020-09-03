Лукашенко усомнился в наличии проблемной ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в республике отсутствует проблемная или сложная ситуация. Об этом глава государства сказал во время назначения новых руководителей в Гомельской области, передает агентство «БелТА».

«Когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно», — сказал белорусский лидер.

По это словам, в Минске нет «ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей».

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