Китай требует отмены ограничений на работу дипломатов в США

Китай выражает протест против решения американских властей ввести ограничения на работу дипломатов КНР в стране, указано в заявлении китайского посольства в США.

Решение Соединенных Штатов нарушает Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также «самопровозглашенные ценности» США, в числе которых открытость и свобода, отмечает дипмиссия.

«Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США в выполнении ими своих обязанностей», — подчеркивается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США. По его словам, дипломаты высокого ранга будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.

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