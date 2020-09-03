Трамп намерен лишить федерального финансирования «допускающие анархию» города

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому он намерен лишить федерального финансирования ряд американских городов, «допускающих анархию и насилие». Текст меморандума распространен пресс-службой Белого дома.

«Моя администрация не позволит долларам федерального налога финансировать города, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — указано в подписанном Трампом документе.

Меморандум обязывает уполномоченные органы отчитываться обо всех федеральных средствах, предоставленных Сиэтлу, Портленду, городу Нью-Йорку и Вашингтону в округе Колумбия. В течение месяца после публикации меморандума Белый дом представит предложения о лишении этих городов федеральной помощи.

В американских городах вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейского произвола после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

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