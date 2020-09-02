Киев призвал ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным

В МИД Украины призвали международное сообщество надлежащим образом отреагировать на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Так в министерстве прокомментировали заявление правительства Германии об обнаружении у Навального вещества из группы «Новичок».

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом», — указано в сообщении.

Украинские дипломаты, отметили, что только единодушная решительная позиция и твердое осуждение со стороны цивилизованного мира, в том числе введение санкций в отношении Москвы, могут заставить российские власти «прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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