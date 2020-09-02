В МУС отреагировали на решение США ввести санкции

В Международном уголовном суде прокомментировали решение Вашингтона о введении санкций в отношении двух судей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ассамблеи МУС Квон О Гон заявил, что решительно отвергает ограничительные меры американской стороны.

Решение о введении санкций со стороны США он назвал «беспрецедентным и неприемлемым».

«Они только ослабляют наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью за массовые зверства», — добавил Гон.

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