В МУС отреагировали на решение США ввести санкции
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В Международном уголовном суде прокомментировали решение Вашингтона о введении санкций в отношении двух судей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ассамблеи МУС Квон О Гон заявил, что решительно отвергает ограничительные меры американской стороны.
Решение о введении санкций со стороны США он назвал «беспрецедентным и неприемлемым».
«Они только ослабляют наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью за массовые зверства», — добавил Гон.
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