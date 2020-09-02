В ООН отказались дать комментарий по ситуации с Навальным

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать ситуацию с Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в организации видели сообщения СМИ об этом инциденте.

«Мы не можем дать комментарий относительно сути этих утверждений», — сказал Дюжаррик.

Ранее власти Германии заявили, что результаты исследований анализов Навального показали на его отравление веществами из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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