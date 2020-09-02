Захарова заявила, что на встрече посла РФ в МИД ФРГ речи о санкциях против Москвы не было

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире канала «Россия 24» о повестке визита российского посла Сергея Нечаева в МИД ФРГ.

Она отметила, что на встрече вопрос о введении санкций против России не поднимался.

«Нет, ничего такого сказано послу не было. Абсолютно», — сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос.

До этого сообщалось, что Германия может ввести санкции против России на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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