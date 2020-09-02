В Киеве неизвестные избили депутата Рады
В Киеве неизвестные избили депутата Верховной рады Украины, в связи с этим возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции страны.
По информации полиции, инцидент произошел 2 сентября около 4.30 (совпадает с мск) на улице Богдана Хмельницкого в украинской столице. После случившегося парламентарий обратился в травмпункт.
«Полиции открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 («умышленное легкое телесное повреждение») УК Украины. Злоумышленнику грозит штраф или исправительные работы.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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