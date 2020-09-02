Шихан Куштау стал памятником природы регионального значения
Шихан Куштау в Башкирии стал памятником природы регионального значения. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что глава региона Радий Хабиров подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.
Площадь памятника составила 325 гектаров, вместе с охранной территорией – 575 гектаров.
В постановлении указано, что охранная зона предназначена для «сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов».
На самом шихане запрещено геологическое исследование недр для поиска и изучения месторождений, а также проведение массовых мероприятий и другое.
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