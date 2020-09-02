В Кремле назвали регионы РФ с повышенным иммунитетом от коронавируса у населения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал регионы России, где популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции превышает 20%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Мурманская область, Астраханская область, Тюменская область и Москва», — сказал Песков.

Песков не стал уточнять, почему у жителей этих регионов сформировался такой иммунитет, и перенаправил вопрос к эпидемиологам.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%. Уточняется, что в социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

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