ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы

Послы стран — членов Европейского союза не включили Россию и США в список стран, с которыми ЕС разрешено открыть внешние границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в Брюсселе.

В списке по-прежнему значатся 10 государств. Среди них Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Ранее из перечня исключили Марокко.

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