ЦИК заинтересован в присутствии наблюдателей в ходе всех трех дней голосования

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия максимально заинтересована в присутствии наблюдателей во время всех трех дней голосования, а также на всех видах голосования на выборах в сентябре.

«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы у нас было достаточное количество наблюдателей на всех трех днях голосования и на всех видах голосования. Для нас это вопрос принципа. Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли максимально честно, открыто, прозрачно, достоверно», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, ЦИК прилагает «все усилия и обращается к партиям и самовыдвиженцам, чтобы они сейчас хорошенько поработали».

«Если они, идя на выборы, надеются на то, что у них есть достаточная поддержка для победы, значит сам Бог велел убедить хотя бы часть своих сторонников прийти на эти выборы в качестве наблюдателя. А мы для этого будем содействовать, делать все возможное для того, чтобы они получили необходимые знания и были к этому готовыми», — отметила глава ЦИК.

Она добавила, что в настоящее время в комиссию поступают обращения по поводу организации наблюдения на выборах. «Сейчас Общественной палатой РФ при содействии ЦИК был обновлен золотой стандарт наблюдения с учетом всех новаций избирательного процесса.

В первую очередь новации касаются трехдневного голосования и особенности хранения бюллетеней до основного дня голосования. Для нас это две ключевые точки», — подчеркнула Памфилова.

Она отметила, что презентация нового стандарта наблюдения пройдет в Общественной палате в пятницу. От ЦИК в мероприятии примет участие секретарь комиссии Майя Гришина.

«Мы дали возможность партиям и кандидатам сформировать так называемый резерв наблюдателей, чтобы это было не два наблюдателя [на три дня голосования]. Чтобы у них было не менее двух наблюдателей каждый день, то есть их могут взаимозаменять. Резерв может быть больше этих шести человек. Главное, чтобы ежедневно был обязательно представитель от кандидата там, где проводится стационарное голосование и на улице», — заключила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.