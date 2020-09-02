Нового премьера Японии выберут в парламенте 16 сентября
Члены парламента проголосуют за кандидатуру нового премьер-министра Японии 16 сентября. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) смогла добиться согласия с оппозиционными партиями по дате голосования.
По данным агентства, 14 сентября состоятся внутрипартийные выборы нового председателя ЛДП — победивший на них кандидат и будет утвержден на должность премьера Японии по итогам голосования в парламенте 16 сентября.
В пятницу, 28 августа, премьер-министр Японии Абэ заявил, что принял решение о своей отставке. Причиной этому стала его болезнь — язвенный колит, с которым он борется много лет.
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