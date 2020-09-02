В ЕП связали рост числа террористов в США с «российской пропагандой»

В Европарламенте считают, что американцы, осуществляющие преступления на почве ненависти, «саморадикализуются» в том числе под влиянием «интернет-пропаганды из России». Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет группы евродепутатов.

Член ЕП уверен, что в Соединенных Штатах активизировался «внутренний терроризм» на почве расизма и ненависти. В документе также упоминаются регулярные стычки между представителями движения «Антифа» и расистами и случаи насилия в отношении граждан, поддерживающих левые политические взгляды.

Отмечается, что в подобных случаях «террористами» обычно являются одиночки, которые совершают преступления с использованием законно приобретенного оружия.

По словам европейских политиков, они саморадикализуются под влиянием интернет-пропаганды, «которая исходит в том числе из России и/или Украины и подталкивает к насилию и преступлениям».

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