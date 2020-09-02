Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил его убийство, передает РИА «Новости».

По словам Мадуро, американское правительство предложило $15 млн «за его голову».

В настоящее время идет поиск снайперов, которые смогут осуществить план Трампа, утверждает венесуэльский президент.

Весной 2020 года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле.

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