Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил его убийство, передает РИА «Новости».
По словам Мадуро, американское правительство предложило $15 млн «за его голову».
В настоящее время идет поиск снайперов, которые смогут осуществить план Трампа, утверждает венесуэльский президент.
Весной 2020 года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле.
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