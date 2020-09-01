Байден собрал более $300 млн пожертвований на кампанию за месяц

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден за месяц официального ведения избирательной кампании собрал на нее более $300 млн добровольных пожертвований. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как ожидается, официально озвученная сумма превзойдет предыдущий рекорд сборов за месяц, который был поставлен экс-президентом страны Бараком Обамой в сентябре 2008 года. Тогда Обама собрал более $193 млн за один месяц.

Отмечается, что демократы должны озвучить точную сумму собранных средств в ближайшее время.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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