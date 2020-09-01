Захарова обвинила ЕС во вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила страны Евросоюза в попытках оказать воздействие на ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Европейские страны задействовали «нелегитимные односторонние санкции» вместо того, чтобы проявить сдержанность и такт, отметила Захарова.

«Это идет вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинском Заключительном акте», — подчеркнула она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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