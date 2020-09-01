Все участники иранской сделки подтвердили готовность ее выполнять

Все государства-члены совместной комиссии по иранской ядерной сделке подтвердили готовность сохранить соглашение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

«Состоявшаяся сегодня в Вене встреча Совместной комиссии по СВПД показала, что ее участники полностью привержены ядерной сделке и полны решимости сделать все необходимое для ее сохранения», — сказал Ульянов.

В прошедшей встрече участвовали представители Великобритании, Германии, Китая, Франции, Ирана и РФ. Россию на переговорах представлял замглавы МИД Сергей Рябков.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года.

Ранее госсекретарь США заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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