В КС Белоруссии сообщили о вызове на допрос еще трех человек
СК Белоруссии вызвал на допрос еще трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сам КС.
Допрос состоится 3 сентября.
Отмечается, что следователи собираются допросить исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, а также членов совета Юрия Губаревича и Павла Данейко.
В КС уточнили, что их вызвали в качестве свидетелей по уголовному делу.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Члена Координационного совета Белоруссии допрашивали четыре часа
— Алексиевич рассказала о допросе в белорусском СК