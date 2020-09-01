В КС Белоруссии сообщили о вызове на допрос еще трех человек

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СК Белоруссии вызвал на допрос еще трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сам КС.

Допрос состоится 3 сентября.

Отмечается, что следователи собираются допросить исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, а также членов совета Юрия Губаревича и Павла Данейко.

В КС уточнили, что их вызвали в качестве свидетелей по уголовному делу.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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