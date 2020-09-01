Джонсон назначил нового главу британской госслужбы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил 41-летнего Саймона Кейса секретарем кабинета министров и главой государственной гражданской службы, пишет ТАСС.

«Годы, проведенные им [Кейсом] в самом сердце правительства, и работа при королевском дворе сделали его человеком, идеально подходящим для этой должности», — приводятся слова Джонсона.

Кейс сменит советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла, подавшего в отставку в июле.

До этого Кейс занимал должности в министерствах и канцелярии премьер-министра, а также был личным секретарем принца Уильяма.

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