В Польше заявили об ответственности СССР за начало Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и Советском Союзе. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ее развязали два тоталитарных, деструктивных, варварских и преступных режима.

Об этом Моравецкий сказал в ходе выступления в Велюне, которое было приурочено к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия берет на себя ответственность за преступления Второй мировой войны.

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