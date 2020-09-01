В Польше заявили об ответственности СССР за начало Второй мировой войны
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и Советском Союзе. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что ее развязали два тоталитарных, деструктивных, варварских и преступных режима.
Об этом Моравецкий сказал в ходе выступления в Велюне, которое было приурочено к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия берет на себя ответственность за преступления Второй мировой войны.
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