Лавров: ЕС вслед за США все чаще прибегает к санкционному давлению

Евросоюз следом за США все чаще использует нелегитимное санкционное давление в международных делах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, Евросоюз вслед за Соединенными Штатами все больше и больше идет по пути санкционного давления... Эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Но тенденция такая просматривается», — сказал Лавров.

Министр привел пример, что ЕС решил вводить санкции за киберпреступления, как они считают, по правам человека и другим вопросам.

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