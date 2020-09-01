Лавров заявил, что Белоруссия не нуждается в услугах для стабилизации ситуации

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра в МГИМО во вторник, 1 сентября.

По его словам, западные страны, в том числе соседи республики, стремятся навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Белоруссии. По его словам, в первую очередь такой политикой занимаются США и Канада.

«Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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