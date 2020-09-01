В Совфеде прокомментировали заявление лидера оппозиции Черногории о РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича о том, что поддержка санкций против России была ошибкой. Об этом сообщает RT.

Российский парламентарий считает заявление Кривокапича «правильным и здравым».

По его словам, в интересах Подгорицы укреплять связи с Москвой, так как Черногория понесла достаточные потери от санкционной политики.

«Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернется к дружеским отношениям с Россией», — сказал Цеков.

Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой, страна столкнулась со многими экономическими потерями.

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