В Индии объявили семидневный траур из-за смерти экс-президента Мукерджи

Правительство Индии объявило семидневный траур в связи со смертью экс-президента республики Пранаба Мукерджи, сообщает РИА «Новости».

«В знак уважения к ушедшему сановнику по всей Индии с 31 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года включительно будет соблюдаться семидневный государственный траур», — говорится в сообщении кабмина.

В течении всех семи дней флаг страны будет приспущен на всех государственных зданиях. Все официальные празднования будут отменены.

Пранаб Мукерджи умер в военном госпитале Нью-Дели в возрасте 84 лет вскоре после операции по удалению тромба в мозге, экс-президент также был заражен коронавирусом. В последние часы своей жизни Мукерджи находился в коме.

Мукерджи был одним из самых уважаемых людей в индийской политике. Он занимал должности министра финансов, обороны и иностранных дел, а с 2012 по 2017 годы был президентом республики.

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