Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится под арестом, отказался от досудебного соглашения, предложенного СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что ожидает рассмотрения ходатайства о продлении своему подзащитному меры пресечения в суде в начале сентября, где обвиняемый сможет подробно раскрыть свою позицию.

Фургала обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в его поддержку.

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