Помощник Лукашенко рассказал, с кем власти готовы вести переговоры

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок ответил на вопрос о возможных переговорах властей с оппозицией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что белорусская администрация не будет вести переговоры с участниками протестов у резиденции президента в Минске.

Помощник Лукашенко подчеркнул, что власти готовы на переговоры только с инициативными группами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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