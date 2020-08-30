Замглавы киевской делегации в Минске выступил за полную амнистию на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в контактной группе экс-премьер Витольд Фокин заявил о необходимости проведения на Донбассе полной амнистии для прекращения вооруженного конфликта. Об этом политик заявил в интервью изданию «Страна.ua».

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров — моя позиция, — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — сказал Фокин.

Он подчеркнул, что преступления совершались обеими сторонами конфликта, но так у Киева появится возможность добиться взаимных уступок от ДНР и ЛНР.

Политик рассчитывает, что после предоставления амнистии республики откажутся от требования закрепить особый статус Донбасса в конституции страны.

Фокин добавил, что путем компромисса можно добиться мира и прекратить войну, однако о капитуляции Украины «не может быть и речи».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

— В ДНР заявили, что прошедший месяц стал самым спокойным с 2014 года