Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности. Об этом Фокин заявил в интервью изданию »Страна.ua».

«Председатель нашей делегации это предложение поддерживает. Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной в Донбасс», — заявил Фокин.

Он отметил, что Кравчук пока не согласовывал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, и мнение главы государства по этому вопросу ему пока неизвестно.

Ранее в офисе Зеленского неоднократно заявляли, что Киев не намерен вести переговоров с представителями непризнанных республик юго-востока Украины.

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