В Литве отреагировали на угрозы Лукашенко

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пригрозил ответить на возможные санкции. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Ранее белорусский лидер предложил использовать другие маршруты для транзита грузов, а не литовские и польские порты. По словам Лукашенко, грузопотоки из Белоруссии составляют 30% бюджета Литвы.

«При принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт », – заявил Синкявичюс.

По его словам, белорусские грузы в Клайпедском порту составляют порядка 30%. При этом Евросоюз может принять ответные меры, если Минск откажется от перевозки грузов через этот порт, указал министр.

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