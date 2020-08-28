Россиян предупредили об угрозе преследования американскими спецслужбами
Российский МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж граждан России об угрозе преследования со стороны американских спецслужб после ареста в США Егора Крючкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение дипведомства.
Как уточняется, данная опасность присутствует как на территории США, так и в других странах — по запросам американских властей.
27-летний россиянин Егор Крючков был арестован еще 24 августа по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.
По данным Минюста США, Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из американских фирм с целью загрузки в ее информационные системы вредоносного ПО, которое позволило бы ему получить к ним беспрепятственный доступ.
Как утверждают американские власти, в дальнейшем россиянин хотел использовать полученные данные для шантажа.
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