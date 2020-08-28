Предвыборная речь Байдена по ТВ стала популярнее аналогичного выступления Трампа

Речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена посмотрели на 2 млн больше американцев, чем аналогичное выступление действующего главы страны Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

По данным канала, выступление Байдена в прямом эфире смотрели около 23,6 млн жителей страны, тогда как за речью Трампа следили 21,6 млн американцев.

Данные по просмотрам были представлены девятью вещательными сетями, при этом отмечается, что цифры еще могут быть скорректированы.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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