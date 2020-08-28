Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова эстонского депутата Марко Михкельскона о необходимости ЕС и США повлиять на ситуацию с протестами в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария «цветной» смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор», — сказала Захарова.

По ее словам, Михкельсон в своих выступлениях игнорирует тот факт, что Белоруссия не состоит ни в Евросоюзе, ни в Североатлантическом альянсе, но развивает партнерские отношения с Россией в формате Союзного государства.

Ранее эстонский депутат из оппозиционной партии Реформ Марко Михкельсон заявил, что Москва готова вмешаться в происходящее в Белоруссии, чтобы превратить ее в «провинцию Российской Империи».

Он также призвал США и ЕС не допустить подобного.

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