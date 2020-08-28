МИД Белоруссии назвал вмешательством из-за рубежа призывы к новым выборам

Минск расценивает призывы иностранных держав провести новые президентские выборы в Белоруссии, как попытку вмешаться во внутренние дела страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

«Настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела», — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, к попытке вмешательство Минск отнес также оценки украинской стороны по взаимодействию Белоруссии со своими союзниками и «партнерами по интеграционным объединениям».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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