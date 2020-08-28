Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального

Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на главу немецкого МИД Хайко Мааса.

«Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством Тиргартена», — сказал он, говоря о высылке из Германии сотрудников российского посольства после отказа Москвы от сотрудничества в расследовании дела об убийстве в берлинском парке.

23 августа 2019 года Зелихман Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

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