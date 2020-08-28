Преемник Абэ может быть назван 15 сентября

Правящая Либерально-демократическая партия Японии намерена провести голосование по избранию нового председателя, который позже займет пост премьер-министра страны,15 сентября. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

«В настоящее время изучается вопрос о проведении выборов председателя Либерально-демократической партии, который станет преемником Синдзо Абэ, 15 сентября», — заявил собеседник агентства.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

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