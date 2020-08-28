Абэ пообещал не вмешиваться в выборы нового премьера
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не будет вмешиваться в выборы своего преемника, передает ТАСС.
Он пообещал не оказывать давления на правящую Либерально-демократическую партию при выборе нового премьера.
Абэ также рассказал, что хотел бы продолжить политическую деятельность в качестве депутата, но реализация этих планов зависит от состояния здоровья.
Ранее он сообщил, что уходит в отставку из-за ухудшения самочувствия. У политика язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.
Выборы нового премьер-министра Японии пройдут, как ожидается, в сентябре.
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