Абэ пообещал не вмешиваться в выборы нового премьера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не будет вмешиваться в выборы своего преемника, передает ТАСС.

Он пообещал не оказывать давления на правящую Либерально-демократическую партию при выборе нового премьера.

Абэ также рассказал, что хотел бы продолжить политическую деятельность в качестве депутата, но реализация этих планов зависит от состояния здоровья.

Ранее он сообщил, что уходит в отставку из-за ухудшения самочувствия. У политика язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

Выборы нового премьер-министра Японии пройдут, как ожидается, в сентябре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Абэ сообщил правящей коалиции о своем решении уйти в отставку

— Абэ сожалеет, что не заключил мирный договор с Россией

— В Кремле прокомментировали уход Абэ