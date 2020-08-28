В Кремле прокомментировали уход Абэ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение японского премьер-министра Синдзо Абэ уйти в отставку, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Весьма жаль, что он принял решение покинуть пост, мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также пожелал Абэ скорейшего выздоровления.

Ранее Абэ объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.

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