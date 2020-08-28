В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил запрос в Европейскую комиссию о возможности закупки российской вакцины от коронавируса, передает RT.

«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?», — говорится в документе.

Касарес также поднял вопрос о вакцинации от гриппа к сезону 2020, эпидемия которого может совпасть со вспышкой коронавируса.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

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