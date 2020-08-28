В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» рассказал, в каком случае Киев сможет возобновить диалог с Минском.

По его словам, контакты с Белоруссией будут восстановлены только тогда, когда появится уверенность, что они не нанесут «репутационных, моральных, этических» потерь для Украины.

Министр также сообщил, что последняя встреча президентов двух стран прошла до президентских выборов в республики и в ближайшее время новой не планируется.

Клумба отметил, что в случае необходимости, переговоры по Донбассу, которые проходят в Минске, будут перенесены.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследует на родине по политическим мотивам, могут рассчитывать на политическое убежище на Украине

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.