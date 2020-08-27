Столтенберг заявил о поддержке всех стран НАТО суверенитета Белоруссии
Все страны-члены НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Все страны НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Мы не наращиваем военное присутствие в регионе», — подчеркнул он.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По подсчетам ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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