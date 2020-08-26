В Кремле прокомментировали выкуп Пригожиным долга Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия главы «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина не имеют отношения к руководству страны, передает РИА «Новости».

По его словам, Пригожин является бизнесменом, поэтому его решение относительно долга Алексея Навального не касается Кремля и президента.

Песков также отметил, что предприниматель действует исходя из собственных интересов.

Ранее стало известно, что Пригожин выкупил долг оппозиционера Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) перед компанией «Московский школьник» в размере 87,6 млн рублей.

Теперь бизнесмен планирует взыскать эти средства с Соболь и ФБК. Он также заявил, что если Навальный выздоровеет, то «должен ответить по всей строгости российского закона».

В 2019 году суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «Московский школьник» тезисы из видеоролика Навального. Оппозиционера обязали удалить публикацию и видеоролик, посвященные организации школьного питания в столице, и выплатить порядка 88 млн рублей убытков в виде упущенной выгоды.