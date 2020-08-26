Алексиевич: оппозиция Белоруссии нуждается в помощи России и мира

Белорусская оппозиция нуждается в помощи мировых стран, в том числе России, для преодоления политического кризиса в стране, считает лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Алексиевич, зарубежные страны могли бы помочь началу диалога между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и оппозицией.

«Сейчас он (Лукашенко) разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет», – заявила Алексиевич.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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