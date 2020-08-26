Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что пока рано для переговоров с Россией. Об этом она сказала в интервью французской газете Monde.

По ее словам, время для этого пока не пришло, тем не менее, белорусская оппозиция открыта для диалога со всеми.

«Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — заявила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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