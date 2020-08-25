Зеленский выразил благодарность США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским властям за поддержку страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews.

В частности украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу.

Он отметил военную поддержку, которая затем была расширена. Зеленский напомнил о проходящих учениях с НАТО и военно-морских учениях.

Однако, по словам президента, США также поддержали Украину в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

«США очень много делают для Украины», — добавил Зеленский.

Политик заключил, что благодарен американской стороне сначала как гражданин Украины, а потом как президент.

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