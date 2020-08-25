Зеленский выразил благодарность США
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским властям за поддержку страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews.
В частности украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу.
Он отметил военную поддержку, которая затем была расширена. Зеленский напомнил о проходящих учениях с НАТО и военно-морских учениях.
Однако, по словам президента, США также поддержали Украину в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
«США очень много делают для Украины», — добавил Зеленский.
Политик заключил, что благодарен американской стороне сначала как гражданин Украины, а потом как президент.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина намерена стать основным партнером НАТО в Черном море
— Болтон: Трамп считал Украину частью России